واشنطن تبدي استعدادها لبدء مناقشات مع أوربا للعودة للاتفاق النووي مع إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن-(أ.ش.أ):

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن مستعدة للبدء مجددا في مناقشات مع الدول الأوربية وإيران تمهيدا لإجراءات إعادة الانضمام إلى الاتفاق النووي لعام 2015 أو "خطة العمل الشاملة المشتركة".

وقال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ، في تصريحات له أمس الخميس، إن الولايات المتحدة ستقبل دعوة الممثل السامي للاتحاد الأوربي لحضور اجتماع مجموعة " بي 5 + 1 " وإيران لمناقشة الوصول لسبيل دبلوماسي حيال برنامج إيران النووي.

من جهة أخرى حذرت الولايات المتحدة وثلاث دول حليفة لها هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك إيران من عرقلة عمليات التفتيش من جانب الخبراء النوويين الدوليين ومن أية تحركات من قبل طهران بالمخالفة لشروط اتفاق عام 2015.

وكانت تلك الدول من بين من وقع على الاتفاق الذي أبرم في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما حيث كان يستهدف منع إيران من تطوير سلاح نووي.

وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من ذلك الاتفاق عام 2018 ، لكن الرئيس جو بايدن أبدى عزمه العودة للاتفاق إذا ما عادت إيران للامتثال به وخصوصا فيما يتعلق بالعدول عن الإجراءات الخاصة بتخصيب اليورانيوم.