هبوط اضطراري لطائرة الرئيس الاكوادوري في الولايات المتحدة

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كيتو : أعلنت وزارة الإعلام الإكوادورية أن طائرة تقل الرئيس الإكوادوري لينين مورينو اضطرت الى الهبوط اضطراريا السبت في واشنطن، في ختام زيارة رسمية لمورينو الى الولايات المتحدة.

وقال بيان صادر عن الوزارة إن "طائرة الرئيس تعرضت لعطل فني بعد دقائق قليلة من إقلاعها من العاصمة واشنطن، ما اضطرها الى الهبوط اضطراريا".

وأضاف البيان أن الرئيس مورينو والعديد من وزراء حكومته الذين كانوا برفقته هم "بخير"، مشيرا الى انهم "سيعودون الى الاكوادور في الساعات المقبلة".

ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن طبيعة الخلل الذي اصاب الطائرة أو ظروف الهبوط الاضطراري.

وكان الرئيس الإكوادوري الذي تنتهي ولايته في 24 مايو قد اختتم زيارة رسمية الى واشنطن شملت لقاءات مع مسؤولين من الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن.

كما التقى مورينا في العاصمة الاميركية مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، التي كانت قد وافقت في سبتمبر الماضي على منح الاكوادور قرضا بقيمة 6,5 مليارات دولار.