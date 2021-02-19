شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجيز القانون نشر أسماء الصادر ضدهم أحكام نهائية فى جرائم التهرب الضريبى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنص المادة رقم 80، من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، علي أنه يجوز للمصلحة نشر قوائم بأسماء الممولين أو المكلفين الذين صدرت ضدهم أحكام باتة بعقوبة سالبة للحرية في إحدى جرائم التهرب الضريبي .

ووفقا للقانون، يتم النشر في جريدتين يوميتين علي الأقل من الجرائد واسعة الانتشار .

جدير بالذكر، أن المادة رقم 81، تنص علي أن تسري أحكام هذا القانون علي الضرائب التي تطبقها مصلحة الضرائب العقارية فيما لا يتعارض مع أحكام القوانين المنظمة لهذه الضرائب، وذلك بقرار من مجلس الوزراء، بناء علي عرض الوزير، عند الانتهاء من تطوير المصلحة المذكورة وميكنتها.

ويُعمل بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، في شأن إجراءات ربط وتحصيل الضريبة علي الدخل، والضريبة علي القيمة المُضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القانون المنظم لكل منها، وفيما لا يتعارض مع أحكامه.