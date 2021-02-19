بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:
أشادت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، بقرار وزير التربية والتعليم، بعقد امتحان للشهادة الإعدادية يوم ٧ مارس على منهج الترم الأول بدلاً من قرار بضم الترمين معًا في امتحان آخر العام.
وقالت الحزاوي، إن هذا القرار يدل على أن الوزير أبا حقيقيًا، موجهه له الشكر تواصله المستمر بالطلاب ومحاوله الوصول لحلول ترضي جميع الأطراف.
يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرر عقد امتحان مجمع لطلاب الشهادة الإعدادية على مناهج الترم الأول، يوم 7 مارس لا يضاف إلى المجموع ولابد من اجتيازه، ومن يجتازه يكون قد تم تقيمه في الفصل الدراسي الأول.
والجدير بالذكر
وأشار الوزير، إلى أن هذا القرار يضمن تقييم عادل، ويجنبنا من حضور الطلاب أكثر من يوم في اللجان، ويتم احتساب المجموع على الامتحان الأخير في يونيه وليس الترم الأول.