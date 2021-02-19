بعد إلغاء ضم الترمين.. "أولياء أمور مصر" تشيد بقرار وزير التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أشادت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، بقرار وزير التربية والتعليم، بعقد امتحان للشهادة الإعدادية يوم ٧ مارس على منهج الترم الأول بدلاً من قرار بضم الترمين معًا في امتحان آخر العام.

وقالت الحزاوي، إن هذا القرار يدل على أن الوزير أبا حقيقيًا، موجهه له الشكر تواصله المستمر بالطلاب ومحاوله الوصول لحلول ترضي جميع الأطراف.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرر عقد امتحان مجمع لطلاب الشهادة الإعدادية على مناهج الترم الأول، يوم 7 مارس لا يضاف إلى المجموع ولابد من اجتيازه، ومن يجتازه يكون قد تم تقيمه في الفصل الدراسي الأول.

والجدير بالذكر

وأشار الوزير، إلى أن هذا القرار يضمن تقييم عادل، ويجنبنا من حضور الطلاب أكثر من يوم في اللجان، ويتم احتساب المجموع على الامتحان الأخير في يونيه وليس الترم الأول.​