اليوم.. مصر للطيران تسير 60 رحلة دولية وداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - تسير شركة "مصر للطيران" اليوم الجمعة، 60 رحلة جوية إلى العديد من مدن وعواصم العالم؛ لنقل 5168 راكبا.

وذكرت الشركة في بيان، أنه سيتم اليوم، تسيير 44 رحلة دولية إلى كل من بيروت، چوبا، بغداد، الدار البيضاء، أبوظبي، لارناكا، لندن، نيويورك، دوالا، باريس، اسطنبول، ميلانو، كوبنهاجن، دبي، أمستردام، روما، موسكو، أثينا، بودابست، البحرين، الشارقة، نيروبي، أديس آبابا، أربيل، الخرطوم.

وأشار البيان، إلى أنه سيتم تسيير 16 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، فضلا عن تسيير 3 رحلات شحن جوي.