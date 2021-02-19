تنظيم النسل.. عنوان خطبة الجمعة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم خطبة الجمعة تحت عنوان: "تنظيم النسل قضية أخذ بالأسباب الشرعية"، في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله مبنى ومعنى، وذلك بحضور اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية.

ومن المقرر، أن يتم افتتاح 32 مسجدًا جديدًا على مستوى الجمهورية، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 نحو 912 مسجدًا حتى تاريخه.

وأوضحت الوزارة، أنها ستطلق حملة توعوية من خلال عدد من الندوات المشتركة مع الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ، وعدد من الدورات التدريبية المكثفة على مدار العام الجاري، مشددة على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة.