ميناء طنجة المتوسط.. إجهاض عملية للتهريب الدولي للمؤثرات العقلية وحجز 490 ألف قرص مخدر

جدة - عبدالحي حسين - تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، مساء اليوم الخميس، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمؤثرات العقلية وحجز ما مجموعه 490 ألف قرص من عقاقير طبية مخدرة تحمل الاسم التجاري “Tafradol”.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن تنفيذ هذه العملية جرى في إطار التعاون الثنائي المشترك بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ومكتب مكافحة المخدرات الأمريكي (DEA)، الرامي لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيد الدولي.

وأضاف المصدر ذاته أنه حسب المعطيات الأولية للبحث، فإن هذه الشحنة المهربة كانت مخبأة ضمن حاوية معدنية مشحونة على متن باخرة قادمة من دولة آسيوية ومتوجهة بشكل غير مشروع صوب دولة في إفريقيا جنوب الصحراء.

وأشار البلاغ إلى أن مصالح الشرطة القضائية فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما أحيلت عينات من الأقراص الطبية المحجوزة على مختبر الشرطة العلمية التابع لمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني لإخضاعها للخبرات اللازمة والكشف عن مستحضراتها ومكوناتها الكيميائية.

وعلى صعيد التعاون الأمني الدولي، يضيف البلاغ، فقد عهد للمكتب المركزي الوطني (BCN) التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بمهمة التنسيق والتعاون مع مكاتب أنتربول في الدول المعنية، وكذا مع مكتب مكافحة المخدرات الأمريكي، لرصد جميع الامتدادات والارتباطات الدولية المحتملة لهذه القضية بشبكات الإجرام المنظم التي تنشط دوليا في مجال الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.