شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تتجاوز 10 ملايين إصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجاوزت البرازيل يوم الخميس عشرة ملايين إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، في الوقت الذي توقف فيه التطعيم في كثير من المدن بسبب نقص اللقاحات.

وأحصت وزارة الصحة حتى يوم الخميس عشرة ملايين و30626 إصابة إجمالا بالفيروس، من بينها 51879 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأودت الجائحة بأرواح 243 ألفا و457 شخصا في البرازيل وهي أكبر حصيلة وفيات بعد الولايات المتحدة. وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 1367 حالة وفاة يوم الخميس.