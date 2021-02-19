شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى المستندات المطلوبة للترشح لمجلس إدارة اتحاد الصناعات والغرف بالقانون الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف القانون رقم 70 لسنة 2019 بشأن تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، تحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار.

وفيما يلى نستعرض المستندات وقيمة الرسم اللازم لخوض انتخابات الغرف الصناعية.

ويُشكل رئيس مجلس إدارة الاتحاد لجنة لتلقي وفحص طلبات الترشح، ويقدم طلب الترشح كتابة الرئيس اللجنة على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات الآتية:

1. الشهادة الدراسية الحاصل عليها المرشح.

2. صحيفة الحالة الجنائية للمرشح شريطة ألا يكون قد مضى على إصدارها أكثر من أسبوع قبل تاريخ التقدم بطلب الترشح.

3. صورة من الإيصالات الدالة على سداد المنشأة الاشتراك السنوي بالغرفة عن السنوات السابقة على عقد الجمعية العمومية التي تجرى فيها عملية الانتخاب ويستبعد من الترشح ممثل المنشأة التي لم تسدد أي من هذه الاشتراكات.

4. ما يفيد سداد المرشح لرسم ترشح مقداره ألف جنيه تؤول قيمته إلى الاتحاد على النحو المبين بالمادة (19) من القانون.

وتنص المادة (19) من القانون على:

يتولى الاتحاد اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرف الصناعية، وعلى طالب الترشح أن يقدم إلى الاتحاد رفق طلب ترشحه جميع المستندات المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأن يرفق بطلبه ما يفيد سداد رسم ترشح مقداره ألف جنيه يخصص لتغطية نفقات العملية الانتخابية، تئول قيمته إلى الاتحاد.