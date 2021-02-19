بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للحراك الجزائري.. تبون يصدر عفوا عن المعتقلين

جدة - عبدالحي حسين - أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في خطاب بثته قنوات التلفزة الجزائرية، مساء اليوم الخميس، عن إصدار قرارا بالعفو الرئاسي عن المعتقلين على هامش مسيرات الحراك الشعبي في الجزائر.

وأضاف تبّون أنه أصدر “عفواً رئاسياً عن مجموعة من المعتقلين، حوالي 30 شخصاً، أصدرت في حقهم أحكاما قضائية نهائية، بالإضافة الى عفو شامل لفائدة معتقلين لم يحكم عليهم بعد، عددهم الإجمالي يتراوح بين 55 و60 فرداً.

ويأتي هذا الإجراء، بمناسبة قرب حلول الذكرى السنوية الثانية للحراك الجزائري، إذ هناك نحو 70 شخصاً مسجونين حالياً في الجزائر بتهم تتعلق باحتجاجات الحراك و/أو الحريات الفردية، وفقاً للجنة الوطنية لتحرير المعتقلين.