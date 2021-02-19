أزيد من 258 ألف مغربي مسجل في مؤسسات الضمان الاجتماعي في إسبانيا

جدة - عبدالحي حسين - قالت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية إن عدد المغاربة المسجلين في مؤسسات الضمان الاجتماعي في إسبانيا بلغ إلى حدود نهاية شهر يناير الماضي، ما مجموعه 258 ألفا و939 منخرطا.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الدوري، الذي أصدرته، اليوم الخميس، أن المغاربة حافظوا على المركز الأول في لائحة العمال الأجانب، المنخرطين في مؤسسات الضمان الاجتماعي من خارج مجموعة الاتحاد الأوربي، متبوعين بالصينيين بـ97 ألفا و610 منخرطا.

وأكد التقرير المذكور أن عدد العمال الأجانب، المسجلين في منظمات، ومؤسسات الضمان الاجتماعي بلغ، إلى حدود شهر يناير الماضي، من عام 2021 ما مجموعه 2 مليون و44 ألفا و669 شخصا، مسجلا بذلك انخفاضا، قدرت نسبته بـ6, 1 في المائة مقارنة مع شهر دجنبر الماضي، أي ما يمثل تراجعا بـ33 ألفا و967 من الأشخاص النشطين، وذلك جراء الأزمة الصحية، التي نتجت عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف التقرير نفسه أن عدد العمال الأجانب، المسجلين في مؤسسات الضمان الاجتماعي من خارج دول الاتحاد الأوربي يقدر في المجموع بمليون و307 آلاف و637 منخرطا، في حين بلغ عدد العمال الأجانب، الذين ينتمون إلى دول الاتحاد الأوربي 737 ألفا و32 منخرطا.

وحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، فإن عدد المغاربة، الذين يقيمون بصفة شرعية في إسبانيا، بلغ إلى حدود فاتح يوليوز 2020 ما مجموعه 771 ألفا و683 شخصا بزيادة قدرت نسبتها بـ4,1 في المائة ( 10 آلاف و968 شخصا) مقارنة مع فاتح يناير من العام نفسه، ليحافظ بذلك المغاربة على مركزهم كأول جالية أجنبية يقيم أفرادها بطريقة شرعية في إسبانيا.