الحكومة اليمنية تدعو إلى تحقيق دولي عاجل في استهداف ميليشيا الحوثي لمخيمات النازحين بمأرب

المناطق - واس

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من قوع كارثة إنسانية وشيكة جراء استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في استهداف مخيمات النازحين في محافظة مأرب شرق اليمن.

ودعا الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إلى إجراء تحقيق دولي عاجل في جرائم استهداف الميليشيا لمخيمات النزوح في محافظة مأرب، وقال إن هذا الاستهداف يمثل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية المدنيين التي تحظر أعمال العنف أو التهديد به بهدف نشر الرعب بين السكان المدنيين، وملاحقة المسئولين عنها باعتبارهم مجرمي حرب.

وأكد الإرياني أن استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات مأرب عرقل وصول المساعدات الإغاثية إلى النازحين، وتسبب في موجات نزوح ثانية للأسر في ظل اشتباكات متواصلة مما يعرض حياتهم للخطر والأعمال الانتقامية, مشيراً إلى أن الهجوم يقوض دعوات التهدئة ويفاقم المعاناة الإنسانية لليمنيين‏ كافة.