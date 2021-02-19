شكرا لقرائتكم خبر عن قطان يعلن: مساع سعودية لإنهاء أزمة «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بمواقف المملكة الداعمة لبلاده والمستوى المتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية، فيما أعلن وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، وقوف السعودية بقوة مع الأمن المائي للدول العربية، وأعلن سعي الرياض إلى إنهاء ملف سد النهضة بالشكل الذي يضمن حقوق الدول الثلاث.

وكشف قطان في هذا الجانب عن لقاءات سابقة له بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي د. آبي أحمد، وأضاف: «سنواصل المساعي الحميدة لإنهاء هذا الملف المهم والشائك».

من جهته، أكد البرهان لدى لقائه بمكتبه أمس الأول، بوزير الدولة أحمد قطان، حرص السودان على تطوير التعاون المشترك مع المملكة في المجالات الاقتصادية والتجارية، ووعد بتسهيل دخول الاستثمارات السعودية وإزالة العوائق التي تواجهها كافة.

ووفقًا لما نقلته وكالة «سونا» الرسمية، قال القطان في تصريح صحفي عقب اللقاء: إن زيارته للسودان جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لأهمية السودان للمملكة، وتأكيد وقوفها حتى يعود السودان إلى وضعه الطبيعي، كقوة فاعلة في العالم العربي والإسلامي والدولي.

إلى ذلك، قدم قطان لرئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، دعوة حضور قمتين قادمتين تستضيفهما المملكة، وهما القمة السعودية الأفريقية، والقمة العربية الأفريقية.

وأعرب د. حمدوك عن تقدير السودان لدور المملكة في دعم استقرار بلاده، كما بعث بأطيب تحياته لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، مبينًا أهمية العلاقات الثنائية الراسخة بين حكومتي البلدين وشعبيه.