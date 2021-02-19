شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تحرج أنقرة وترفض إدانة «قسد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تظاهر مئات المحتجين أمس الخميس أمام السفارة التركية بالعاصمة بغداد؛ رفضًا لتوغل الجيش التركي داخل الأراضي العراقية، في حين وجهت واشنطن ضربة موجعة لنظام أردوغان برفضها إدانة قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، بعد عملية عسكرية شمال العراق، زعمت أنقرة عقب انتهائها مقتل 13 رهينة من الأتراك على يد حزب العمال الكردستاني.

وفي إجابة عن سؤال مراسل «الأناضول» التركية، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، يطلب فيه التعليق على موقف وزارة الدفاع من العملية العسكرية التركية «مخلب النسر 2» ضد حزب العمال الكردستاني في المناطق الجبلية شمال العراق التي أدانتها «قسد»، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي: كما قلنا منذ فترة طويلة، فإن أفضل طريقة مستدامة لهزيمة «داعش» ومحاربتها، هي العمل مع القوات المحلية، هذا هو تركيزنا الرئيسي، ومع إصرار مراسل الوكالة الرسمية التركية على سؤاله، جاء رد كيربي حاسمًا: لن أدخل هنا في نقاش فردي.. نحن نعمل مع قوات سوريا الديمقراطية المحلية في سوريا، وهذا لم يتغير.