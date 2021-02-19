شراكة استراتيجية بين واشنطن والرياض.. أوستن يهاتف محمد بن سلمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الدفاع الأمريكي الجنرال لويد أوستن، الجمعة، على الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والرياض، مشيدا بدور السعودية في التسوية السياسية للأزمة اليمنية.

وأدان وزير الدفاع الأمريكي، خلال اتصال هاتفي مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، هجمات مليشيا الحوثي ضد السعودية.



وأكد لويد أوستن، على دور الرياض الحيوي في حفظ الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط.

وشدد وزير الدفاع الأمريكي، على التزام بلاده بمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار والقضاء على التنظيمات المتطرفة في المنطقة.

وفي وقت سابق أمس الخميس، عبرت عدة دول بالأمم المتحدة، عن إدانتها للهجمات الحوثية الإرهابية على السعودية.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إدانة بلاده لهجمات مليشيا الحوثي على المملكة واستهداف مطار أبها.



أما ممثل الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن فشدد على مواصلة بلاده تطبيق عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على قادة مليشيات الحوثي.