محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

قالت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إن حوالي 57.7 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا تم حقنها في الولايات المتحدة حتى الآن.

وأضافت الهيئة الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن هذا الرقم المذكور يمثل 79% من إجمالي 73 مليون و377 ألف و450 جرعة من لقاح كورونا تم توزيعها في الولايات المتحدة.

وأشارت الهيئة إلى أن أكثر من 41 مليون شخص تلقوا حتى الآن جرعة واحدة على الأقل من اللقاح وأكثر من 16 مليون تلقوا التطعيم بشكل كامل.

يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في الولايات المتحدة يبلغ أكثر من 27 مليون شخص.