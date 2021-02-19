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نيفادا الأمريكية ترصد أول إصابة بسلاسة كورونا المتحورة بجنوب أفريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

قالت جامعة ولاية نيفادا وكلية رينو للطب الأمريكية إن مسؤولي الصحة في الولاية اكتشفوا أول حالة إصابة بمتغير فيروس الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب أفريقيا.

وأوضح بيانٌ صادر عن الجامعة - حسبما ذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم /الخميس/ - أن الحالة عُثر عليها في مدينة رينو بإقليم مقاطعة واشو في ولاية نيفادا.

وأوضح مختبر الصحة العامة بولاية نيفادا أنه قام - في البداية - بتتبع العينة يوم السبت، وأكد الإصابة بعد المزيد من التحليل للبيانات اليوم.

وحسب (سي.إن.إن.)، فإن الحالة لشخص سبق له السفر إلى جنوب إفريقيا وظهرت عليه الأعراض بعد وصوله إلى رينو.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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