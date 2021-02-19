اليونان تحتج على إرسال تركيا سفينة أبحاث لمياه بحر إيجه

ابوظبي - سيف اليزيد - أثينا (رويترز)

أبلغت اليونان، أمس، تركيا احتجاجها على إرسالها سفينة أبحاث إلى بحر إيجه، ووصفت ذلك بأنه تحرك «غير ضروري»، في وقت يسعى فيه البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي لاستئناف المحادثات بشأن خلاف بحري طويل الأمد.

ويأتي ذلك بعدما أظهر إخطار صادر عن البحرية التركية، هذا الأسبوع، أن سفينة الأبحاث «تشيشمي» ستجري مسحاً بحرياً من 18 فبراير حتى الثاني من مارس، في منطقة بالمياه الدولية لدى أثينا مصالح محتملة فيها.

وقال المتحدث باسم الحكومة خريستوس تارانتيليس للصحفيين: «هذا تحرك غير ضروري لا يساعد في خلق مشاعر إيجابية».

وذكر مسؤولون بالحكومة أن وزارة الخارجية قدمت شكوى شفهية لتركيا، مضيفين: إن الإخطار المسمى «نافتكس» غير قانوني، لأنه صادر عن محطة تابعة للبحرية لا تتمتع بهذه الصلاحية.