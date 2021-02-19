الفاتيكان يرفع شعار «لا لقاح.. لا عمل»

ابوظبي - سيف اليزيد - مدينة الفاتيكان (رويترز)

أبلغ الفاتيكان موظفيه بأنهم قد يخاطرون بفقد وظائفهم إذا رفضوا التطعيم ضد «كوفيد-19»، دون وجود أسباب صحية تحول دون ذلك. وذكر مرسوم أصدره الكاردينال جوزيبي بيرتيلو، الحاكم الفعلي للفاتيكان، أن التطعيم هو «الخيار المسؤول»، لأنه يحول دون إلحاق الضرر بالآخرين.

ويعمل آلاف الموظفين في الفاتيكان، يعيش معظمهم في إيطاليا. وبدأ برنامج التطعيم في المدينة الشهر الماضي، وكان بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرنسيس، البالغ 84 عاماً، من بين أول من تلقى جرعات اللقاح. وقال المرسوم المؤلف من سبع صفحات: «إنه من لا يمكنهم تلقي اللقاح لأسباب صحية قد ينقلون إلى وظائف أخرى، بحيث يخالطون أشخاصاً أقل، لكنهم سيحصلون على الراتب ذاته، حتى لو انتقلوا للعمل في منصب أقل».

لكنه ذكر أن من يرفض التطعيم دون سبب مقنع سيكون عرضة لمادة معينة في قانون حقوق وواجبات الموظف لعام 2011. وتنص هذه المادة على أن الموظف الذي يرفض «الإجراءات الوقائية» قد يكون عرضة «لدرجات متفاوتة من العواقب قد تفضي إلى الفصل».