عشرات الجرحى جراء زلزال جنوب غرب إيران

ابوظبي - سيف اليزيد - طهران (أ ف ب)

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة جنوب غرب إيران، وهو ما أدى إلى إصابة أكثر من 30 شخصاً بجروح، وإلى أضرار واسعة النطاق بقرى جبلية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقال المعهد الأميركي للرصد الجيولوجي: «إن الزلزال وقع، مساء أمس الأول، قرب بلدة سي سخت في منطقة جبلية في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد». وذكرت وكالة أنباء إرنا الحكومية أن الهزّة أدت إلى إصابة 32 شخصاً بجروح، اثنان منهم في حالة خطرة، وألحق أضراراً جسيمة بالمباني والبنية التحتية والمنازل.

وجاء في مسح أولي أن «78 قرية تعرضت لأضرار جسيمة وبعض المنازل دمرت بالكامل»، وفق «إرنا».

وأضافت الوكالة: «إن قوة الزلزال كانت كبيرة بما يكفي، لدرجة أن معظم القرويين قضوا الليل في العراء، خوفاً من الهزات الارتدادية».

وتقع إيران على حدود العديد من الصفائح التكتونية الرئيسة، وهو ما يجعلها عرضة لنشاط زلزالي متكرر.