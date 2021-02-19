الدار البيضاء.. إنشاء ممرات خاصة بحافلات النقل الحضري الجديدة لتسهيل مرورها

جدة - عبدالحي حسين - تستعد جماعة الدار البيضاء، لإنشاء ممرات خاصة بحافلات النقل الحضري الجديدة، داخل المدار الحضري للعاصمة الاقتصادية.

وصادق مجلس جماعة الدار البيضاء، اليوم الخميس، خلال الدورة العادية الثانية لشهر فبراير الجاري، على إنشاء 30 كيلومترا من الممرات الخاصة بحافلات النقل الحضري الجديدة، داخل المدار الحضري للدار البيضاء، قصد تسهيل مرورها.

وقال محمد بوراحيم، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالنقل والتنقل الحضري، في تصريح سابق لـ”اليوم 24″، في إطار العقدة التي تجمع شركة ألزا ومجلس المدينة، سيتم إحداث 30 كلم، من الممرات المخصصة لحافلات النقل الحضري الجديدة، داخل الدار البيضاء”.

وأوضح المتحدث نفسه، أنه “من المعروف أن الحافلات تجد صعوبة في احترام التوقيت الرحلة، بسبب الازدحام الذي تعرفه بعض الممرات في شوارع الدار البيضاء، وبالتالي، تقرر إنشاء ممرات خاصة لهذه الحافلات”.

علاوة على ذلك، وجه عبد العزيز عماري، رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء، نداء إلى ساكنة المدينة للحفاظ على الحافلات الجديدة والاستمرار في جهود التوعية والتحسيس بضرورة المحافظة على المملتكات العمومية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، معبرا باسم المجلس عن الشجب والاستنكار لأعمال التخريب التي تعرضت إليها بعض الحافلات الجديدة.

وأشار إلى أن هذه الحافلات الجديدة جاءت بأموال عمومية، وكلفت أكثر من 1.4 مليار درهم.