ابن كيران: حكم الإعدام يجب أن ينفذ وأحيي القضاة على حكمهم به على قاتل طفل طنجة

جدة - عبدالحي حسين - عاد عبد الإله ابن كيران مجددا للحديث في عدد من القضايا، اليوم الخميس، خلال استقباله لأعضاء المكتب الوطني لنقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب في منزله، ودعا إلى تطبيق عقوبة الإعدام في المغرب.

وقال ابن كيران، في الكلمة التي بثها الليلة في صفحته بالفايسبوك، “الذي يطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام، من فقدوا من أسرهم؟ أن يفقد شخص ستة أفراد من عائلته في جريمة قتل، ويأتي من يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام، ذلك حقي أنا، أقبل أم أرفض، إن أردت أن أعفوا وأقبل الدية فذلك حقي أنا”.

وأضاف، “أحيي المشرع المغربي والقضاء الذي حافظ على الحكم، وصدر حكم بالإعدام في حق من اغتصب وقتل طفل طنجة، وأرى أنه يجب أن ينفذ حكم الإعدام في المغرب”.

وقال أيضا، “لماذا نترك الشخص عمره كاملا في السجن، وهو متورط في جريمة قتل”.

وتحدث رئيس الحكومة السابق أيضا عن النقاش الدائر حول الجنس الرضائي، وقال، “الجنس الرضائي لا يتدخل فيه الإسلام، ولكنه يتدخل حين تتم المجاهرة به، والإسلام لا يبحث في الجريمة، وإنما إن وصلته وبشروط”.