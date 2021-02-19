مراكش.. التحقيق مع حارس أمن يشتبه في تورطه في قضية ابتزاز

جدة - عبدالحي حسين - فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، زوال اليوم الخميس، بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لحارس أمن يعمل بالهيئة الحضرية بمراكش، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالإبتزاز وقبول مزية للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم ضبط موظف الشرطة المذكور في حالة تلبس بحيازة سلعة تسلمها عن طريق الابتزاز من مسير شركة لبيع مواد التنظيف، وذلك بدعوى الامتناع عن زجر مخالفة مرورية في حقه.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخضاع موظف الشرطة الموقوف لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المرتكبة، وتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

وخلص البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تنتظر مآل البحث القضائي، ليتسنى لها اتخاذ التدابير الإدارية والعقوبات التأديبية اللازمة في حق الشرطي المخالف.