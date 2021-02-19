أمريكا تلغي قرار ترامب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران

محمد الفلاح - الخميس 18 فبراير 2021

صورة أرشيفية

أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، مجلس الأمن الدولي، بأنها ألغت إعلان إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بحسب ”رويترز“.

وذكرت الوكالة أن ريتشارد ميلز القائم بعمل السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، أبلغ مجلس الأمن الدولي، في رسالة، أن الولايات المتحدة سحبت يوم الخميس تأكيد إدارة ترامب بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران في سبتمبر أيلول.