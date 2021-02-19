شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تلغي قرار ترامب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، مجلس الأمن الدولي، بأنها ألغت إعلان إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بحسب ”رويترز“.



وذكرت الوكالة أن ريتشارد ميلز القائم بعمل السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، أبلغ مجلس الأمن الدولي، في رسالة، أن الولايات المتحدة سحبت يوم الخميس تأكيد إدارة ترامب بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران في سبتمبر أيلول.