شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بتنسيقية الشباب يعلن تغيير لوحات أتوبيسات النقل لتحمل اسم هشام بركات بدلا من رابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استجابة محافظ القاهرة، لطلبه بشأن تغيير اسم اللوحات الإرشادية لخطوط سير سيارات هيئة النقل العام والنقل الجماعى، والتى تحمل اسم ميدان رابعة العدوية إلى ميدان المستشار هشام بركات.

وقال نجاتي، إن المحافظ خاطب هيئة النقل العام والتي أكدت استجابتها الفورية بأنه تم التنبيه على الجهات المسئولة بالإدارات المركزية للتشغيل والأفرع المختلفة وكذا مشروع النقل الجماعي بتدوين اسم المستشار هشام بركات بدلا من ميدان رابعة العدوية على اللوحات الإرشادية سيارات الأتوبيس والميني باص التى تعمل على شبكة الخطوط المارة بالميدان مع تكليف جهاز التفتيش والرقابة بالمتابعة اليومية.