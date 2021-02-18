صحيفة بريطانية: 2020 يسجل أعلى معدل لحالات القرصنة البحرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت صحيفة "صن" البريطانية، عن ارتفاع معدلات حوادث القرصنة البحرية وعمليات اختطاف السفن خلال عام 2020.

وأشار تقرير للصحيفة البريطاني إلى أن عمليات اختطاف الأشخاص تدر على القراصنة أموالا سهلة، حيث تصل الفدية إلى 50 ألف دولار لكل ضحية.

وباستخدام المدافع الرشاشة وقذائف آر بي جي، اختطف قراصنة بحريون 135 شخصًا العام الماضي فقط - وهو أعلى رقم منذ عشر سنوات – حيث سجل خليج غينيا رقما قياسيا في عمليات الخطف.

قال خبراء لصحيفة "صن" إن القراصنة يتجهون إلى الاختطاف لأنهم يعتبرون أنه الطريقة الأسهل والأسرع لجني المال من سرقة البضائع.

وكشف قادة المكتب البحري الدولي، أن عام 2020 شهد أكبر عدد من هجمات القراصنة خلال ثلاث سنوات.

واحتجز حوالي 135 شخصًا كرهائن في جميع أنحاء العالم في 22 حادثًا منفصلًا في عام 2020، تم اختطاف 130 منهم في خليج غينيا وحده.

وتطل دول نيجيريا وساحل العاج وغانا وبنين وتوغو والكاميرون على الخليج الذي يغطي مساحة 888 ألف ميل مربع.

ومع تفشي الوباء في المنطقة، يتوقع أن يتوجه المزيد من المجرمين إلى البحار لممارسة عمليات الاختطاف، وحذر تقرير صادر عن المكتب البحري الدولي من أن جميع المياه في نيجيريا والمناطق المحيطة بها، عرضة لخطر أكبر بسبب خطف القراصنة المدججين بالسلاح للسفن وطواقم الاختطاف.

وجاء في التقرير: "أن عمليات الخطف توضح مدى جودة تنظيم القراصنة، وهو اتجاه مثير للقلق حيث تم اختطاف طاقم من 25٪ من السفن التي تعرضت للهجوم في خليج غينيا. وفي 80٪ من حوادث خليج غينيا، كان المهاجمون مسلحين بالبنادق".

وأشار التقرير إلى أن نيجيريا ودول أخرى على ساحل غرب إفريقيا كانت منطلقا لهجمات القراصنة، فيما تراجعت القرصنة في موطنها الحديث في الصومال عقب جهود دولية لمكافحة القرصنة.