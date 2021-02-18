شكرا لقرائتكم خبر عن «المنخفـض القطبـي» يتـواصـل فـي المنطقـة وانحسـاره غـداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت، أمس الخميس، شدة المنخفض القطبي التي يجتاح بقسوة مصر وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين، ووصل تأثيره حتى مدينة تبوك السعودية. وشهدت تلك الدول تساقطاً نادراً للثلوج لم تعرفه المنطقة منذ سنوات، ما تسبب بحوادث عدة، وانقطاع الكهرباء، وأزمات مرورية بعدما أغلق الجليد الطرقات، وحاصر المركبات، في وقت لا يزال فيه سكان تكساس الأمريكية يعانون انقطاع الكهرباء والمياه، جراء العاصفة الثلجية التي أودت حتى الآن بحياة 30 شخصاً في الولايات المتحدة.وتواصلت التحذيرات في المنطقة من شدة موجة البرد القاسية التي يتوقع انحسارها غداً السبت.

واستمر تأثير المنخفض القطبي في مصر، حيث تواصل انخفاض درجات الحرارة، وشهدت الإسكندرية، تساقط البرَد، بينما تساقطت الثلوج على مناطق وسط سيناء وكاترين، حيث سجلت درجة حرارة تحت الصفر. وشهدت محافظات تساقطاً كثيفاً للأمطار، وأكدت السلطات أن، أمس الخميس، هو آخر أيام عدم الاستقرار في الحالة الجوية، لكنها حذرت من منخفض جوي جديد، الأسبوع المقبل.

وفي الأردن، أعلنت الحكومة الأردنية، الخميس، عطلة رسمية، بعد تواصل هطول الثلوج على مناطق في المملكة. وأعاقت الثلوج السير في بعض الطرق وأغلقت أخرى. ويساعد الجيش الأردني السلطات في المناطق المختلفة في فتح الطرقات وإزالة الجليد، في وقت رفعت المستشفيات جهوزيتها لاستقبال المرضى والمراجعين.

وتسبب المنخفض الجوي بحوادث عدة في الأراضي الفلسطينية، بسبب تراكم الثلوج، وشهدت شوارع بيت لحم أزمات مرورية، ومركبات عالقة. كما غطت الثلوج، أمس الخميس، مدينتي الخليل ورام الله للمرة الأولى منذ سنوات.

وأغلقت المدارس والمكاتب أبوابها في أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة. وأكد جهاز الدفاع المدني، استجابته ل165حادثاً في المحافظات، منذ بداية المنخفض، وحتى صباح أمس الخميس، بينهما 16 حريقاً. وتم التعامل مع 11 حادث سير، نتج عنها وفاة، و13 إصابة.

واستمر هطول الثلوج على العاصمة السورية دمشق، ومحافظات عدة، خلت شوارعها من المارة، ومظاهر الحياة، بسبب إغلاق الطرق وإلغاء امتحانات الطلاب بسبب الطقس السيئ. وتجاوزت سماكة الثلوج في محافظة السويداء نصف متر، في منطقة أم حوران. وشهد لبنان انقطاعاً كبيراً للكهرباء طال حتى العاصمة بيروت بسبب العاصفة الثلجية التي أغلقت طرقاً جبلية عدة، وأوقفت حركة المركبات عليها، وتوجهت فرق الدفاع المدني لإنقاذ مواطنين حاصرتهم الثلوج. وغطت الثلوج جبال لبنان في مناظر قل نظيرها لهذا العام. وقالت مصلحة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة هي الأدنى لهذا العام.

ووصل تأثير المنخفض القطبي إلى شمالي السعودية حيث شهدت المرتفعات في محافظة تبوك تساقطاً نادراً للثلوج، في المنطقة، تداول معها مستخدمو مواقع التواصل صوراً لهطول الجليد على سنام الجمال في المنطقة.

وفي الولايات المتحدة، استمر انقطاع الكهرباء، حتى صباح أمس الخميس، عن مئات آلاف المنازل في أنحاء ولاية تكساس، العاصمة الأمريكية للنفط والغاز، رغم عودة الخدمة تدريجياً، في وقت واجه البعض نقصاً في المياه أيضاً، بينما بدأت موجة البرد المميتة التي اجتاحت جنوب غرب البلاد تتجه شرقاً. وأكدت وسائل إعلام أمريكية وقوع أكثر من 30 وفاة مرتبطة بالعاصفة الثلجية منذ الأسبوع الماضي، أغلبيتها افي حوادث سير.

وانقطعت الكهرباء وانخفض ضغط المياه لدى مئات الآلاف من سكان هيوستن في تكساس. وقال رئيس بلدية هيوستن سلفستر تيرنر على «تويتر»، إن «ضغط المياه خفيف للغاية. أرجوكم لا تتركوا المياه جارية لتجنّب انفجار الأنابيب». وصدرت إرشادات لنحو سبعة ملايين شخص من سكان تكساس بغلي المياه قبل شربها، أو استخدامها للطهي. (وكالات)