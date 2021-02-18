شكرا لقرائتكم خبر عن الديمقراطـيون يكشـفون مشروع بايدن لإصـلاح نظـام الهجـرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف قادة الديمقراطيين في الكونجرس، أمس الخميس، عن مشروع قانون للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، يفتح باب تجنيس 11 مليون مهاجر، في وضع غير قانوني، وسيرسل إلى الكونجرس بمجلسيه النواب والشيوخ للمصادقة عليه.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية في تصريح صحفي «لقد كان (مشروع القانون) التزاماً من الرئيس منذ اليوم الأول، وهو (يمثّل) رؤيته لما يلزم لإصلاح النظام».

وعرضت النائبة ليندا سانشيز والسيناتور بوب مينينديز، وكلاهما ديمقراطيان، المبادرة أمام مجلسي الشيوخ والنواب.

ويفتح مشروع القانون طريق الحصول على المواطنة الأمريكية لنحو 11 مليون شخص في وضع غير قانوني، يمكنهم إثبات تواجدهم في الولايات المتحدة في مطلع يناير/كانون الأول2021.

وسيستفيد من هذا الإصلاح أيضاً من يطلق عليهم تسمية «الحالمون»، وهم نحو 700 ألف شاب دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني خلال طفولتهم وهم موجودون على أراضيها مذاك.

وكان وزير الأمن الداخلي الحالي أليخاندرو مايوركاس قد وضع برنامجاً خاصاً لحماية «الحالمين» من الترحيل، حين كان يشغل منصب نائب الوزير تحت رئاسة باراك أوباما.

لكن الرئيس السابق دونالد ترامب الذي جعل مكافحة الهجرة غير القانونية إحدى أهم ركائز سياسته، ألغى البرنامج اعتباراً من 2017، ما أثار مخاوف في صفوف أولئك الشباب.

وستكون الإقامة الدائمة متاحة للأشخاص الحاصلين على وضع حماية مؤقت، وهو إجراء يحول دون ترحيل مواطني الدول التي تعاني كوارث طبيعية أو نزاعات، إضافة إلى العمال في قطاع الزراعة الذين يمكنهم إثبات أنهم موظفون في الولايات المتحدة.

لكن الخطة تواجه معارضة من المشرعين الجمهوريين الذين لن يسمحوا ببساطة بتمرير مشروع القانون من دون إدخال تعديلات عليه، خاصة أنهم يشترطون على الموافقة اقتران القانون بتعزيز الأمن والحدود.

ويخصص مشروع القانون أربعة مليارات دولار توزع على مدى أربع سنوات في محاولة لزيادة التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد في دول أمريكا اللاتينية، الفناء الخلفي للولايات المتحدة ومخزن الهجرة غير الشرعية إليها، وذلك من أجل معالجة جذور المشكلات التي تدفع مواطني تلك الدول للهجرة إلى أمريكا.

يذكر أن إدارة بايدن تبنّت منذ يومها الأول توجهاً معاكساً لإجراءات الهجرة المثيرة للجدل في عهد ترامب. وألغى الرئيس الديمقراطي المرسوم الذي يحظر دخول مواطني دول ذات غالبية مسلمة (إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن) إلى الولايات المتحدة.

وسيضع بايدن اعتباراً من هذا الأسبوع حداً لسياسة الهجرة المثيرة للجدل التي وضعها سلفه ترامب وتتم بمقتضاها إعادة طالبي اللجوء إلى المكسيك أثناء النظر في ملفاتهم.

(أ.ف.ب، أ.ب)