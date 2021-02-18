شكرا لقرائتكم خبر عن دول العالم تتسابق للوصول لـ«مناعة القطيع» والرهان على التطعيم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتسابق مسؤولو الصحة في جميع أنحاء العالم، لتحصين عدد كافٍ من الناس ضد فيروس كورونا، للوصول إلى «مناعة القطيع» لوقف تفشي الوباء، ويتم الحصول على «مناعة القطيع» من التطعيم أو التعافي من الفيروس، ويراهن الخبراء على أهمية تلقيح العدد الأكبر من الناس.

بالرغم من أنه لا أحد يعرف على وجه اليقين ما هي عتبة مناعة القطيع لفيروس كورونا، إلا أن العديد من الخبراء يقولون إنها 70% أو أعلى من ذلك. قالت آشلي سانت جون، التي تدرس أنظمة المناعة في كلية الطب في سنغافورة، إن الدليل على اقترابنا من مناعة القطيع سيكون «اضطراباً في سلسلة الانتقال». وأضافت «لكن لا تنتظر أن يتم إعلان كبير بأننا وصلنا إلى هذا الإنجاز قريباً».

اتجاهات العدوى والاستشفاء

ولتحديد ما إذا كان سيتم تخفيف القيود أم لا، سيراقب مسؤولو الصحة اتجاهات العدوى والاستشفاء مع بدء التطعيمات. ومن المرجح أن تبدأ تلك القرارات قبل وقت طويل من الوصول إلى عتبة المناعة المثالية للقطيع، على الرغم من أنها ستكون تدريجية وتختلف حسب المنطقة.

في الهند، يعتقد العلماء أن المزيد من الناس سوف يحتاجون إلى الحماية في المدن المكتظة بالسكان، حيث ينتشر الفيروس بشكل أسرع، مقارنة بريفها الشاسع. وقال الدكتور جايابراكاش مولييل، الذي يقدم المشورة للحكومة بشأن مراقبة الفيروسات، إن الهند تخطط للبحث عن الأجسام المضادة لدى الناس على الصعيد الوطني، لمعرفة النسبة المئوية للذين لديهم المناعة بالفعل ضد الفيروس. وتلعب فاعلية اللقاح دوراً أيضاً. ويحتاج عدد أقل من الناس إلى التطعيم لتحقيق مناعة القطيع، إذا كانت الحقن ذات فاعلية أعلى.

ويعتمد ذلك على الحماية التي توفرها لك العدوى السابقة أو التطعيم من اللقاحات، وقال الدكتور والتر أورنشتاين، خبير الأمراض المعدية في جامعة إيموري، إنه إذا ثبت أن اللقاحات أقل فاعلية بشكل ملحوظ ضد السلالات الجديدة، فإنها تتطلب تطعيم جزء أكبر من السكان أو تحديث اللقاحات الموجودة لجعلها أكثر فاعلية.

حتى الآن، يبدو أن اللقاحات المتوفرة تعطي الحماية من الطفرات الأكثر إثارة للقلق. لكن العلماء ما زالوا يدرسون الموقف ويخشون حدوث المزيد من الطفرات.

الاختلافات بمستويات التطعيم

مناعة القطيع العالمية مثالية، ولكنها غير محتملة. فقد احتفظت الدول الغنية بمعظم اللقاحات التي سيتم تصنيعها هذا العام. في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، قال المسؤولون إنه يمكن تطعيم عدد كافٍ من الناس بحلول الخريف للبدء في العودة إلى طبيعتهم.

ومن المرجح أن يتعين على العديد من البلدان الفقيرة الانتظار لفترة أطول. كما أن الاختلافات في مستويات التطعيم بين البلدان هي سبب اعتقاد العديد من الخبراء أن الفيروس لن يتم القضاء عليه تماماً.

عمر المناعة

من غير المعروف كم من الوقت تستمر المناعة، سواء بعد التطعيم أو من العدوى، على الرغم من أن الخبراء يعتقدون أنها يجب أن تكون عدة أشهر على الأقل. وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن تعمل لقاحات كورونا الحالية ضد الطفرات الجديدة في المملكة المتحدة وأماكن أخرى، فمن المحتمل أن يتحور الفيروس بدرجة كافية بمرور الوقت، بحيث تحتاج اللقاحات إلى التحديث.

اللقاحات ومنع العدوى

يبدو أن لقاحات كورونا التي يتم طرحها الآن، فعالة للغاية في منع الناس من الإصابة بالمرض. لكن الخبراء يقولون إنه ينبغي عليهم المساعدة بشكل كبير في تقليل انتشار الفيروس. وقالت ديبورا فولر، خبيرة اللقاحات في جامعة واشنطن، إنه حتى لو أصبت بالعدوى بعد التطعيم، فإن جسمك يجب أن يفرز فيروسات أقل ولفترة أقصر.

(وكالات)