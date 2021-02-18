شكرا لقرائتكم خبر عن قوات جيش تحرير السودان تصل إلى الخرطوم لبدء الترتيبات الأمنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصلت إلى الخرطوم، أمس الخميس، طلائع قوات حركة جيش تحرير السودان (قيادة مني أركو مناوي) رفقة القائد العام لحركة جيش تحرير السودان، الفريق أول جمعة محمد حقار، قادمة من ولاية شمال دارفور.

واستقبل القائد العام وقواته في مدخل أم درمان، عدد من القيادات العسكرية والأمنية يتقدمهم قائد منطقة أم درمان العسكرية، اللواء ركن هشام كرندي، وعدد من ضباط وجنود حركة جيش تحرير السودان. ويجيء وصول القائد العام إلى الخرطوم في إطار تنفيذ اتفاق سلام جوبا، لاسيما بند الترتيبات الأمنية الذي يعد من أهم بنود اتفاقية السلام.

وقال أمين الإعلام في الحركة محمد حسن أوباما في تصريح ل«سونا»، إن وصول القائد العام إلى الخرطوم يأتي تأكيداً لجاهزية الحركة في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية الذي يعد الضامن للاستقرار والأمن في ربوع الوطن بصفة عامة ودارفور على وجه الخصوص.

واعتبر أوباما وصول القائد خطوة ممتازة لتشكيل القوة المشتركة، بحسب ما ورد في اتفاق جوبا من أجل حفظ الأمن والسلام، وضمان عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم ومناطقهم من أجل النهوض بالوطن.

من جانب آخر، قالت مصادر إن مبعوث الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ولد لبات سيجري لقاءات في الخرطوم مع قادة الحكومة الانتقالية حول الملف الحدود بين السودان وإثيوبيا، فضلاً عن مناقشة بعض الأوضاع الداخلية المتعلقة بإنفاذ الوثيقة الدستورية. وبحسب المصادر، فإن ولد لبات سيلتقي رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، لتخفيف حدة التوتر المتصاعدة بين السودان وإثيوبيا.

وكان ولد لبات قد شغل منصب الوسيط الإفريقي بين المكونين المدني والعسكري، في السودان عقب سقوط نظام عمر البشير في أبريل 2019. وتأتي زيارة ولد لبات، بينما استدعى السودان، الأربعاء، سفيره لدى إثيوبيا للتشاور وسط تصاعد النزاع الحدودي الذي شهد حشداً عسكرياً على طول الحدود بين البلدين في الأسابيع الأخيرة.

وقال منصور بولاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، إن استدعاء السفير للتشاور هو إجراء دبلوماسي متعارف عليه «عندما تكون هناك تطورات في علاقات أي بلدين». وأشار إلى أن السفير السوداني سيعود إلى مقر عمله عندما تقرر وزارة الخارجية اكتمال المشاورات معه.

(وكالات)