شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: إيران بعيدة كل البعد عن الالتزام بالاتفاق النووي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الخميس، إن الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع الحلفاء للتواصل والتنسيق بشأن مستقبل الاتفاق النووي الذي أبرم مع إيران عام 2015. وقالت ساكي خلال إفادة عبر الإنترنت: «إيران بعيدة كل البعد عن الامتثال»، مضيفة أن الحكومة الأمريكية تركز على منع إيران من اكتساب قدرات نووية.

وقالت بريطانيا إن وزير خارجيتها ونظراءه الفرنسي والألماني والأمريكي «عبروا عن مصلحتهم الأمنية الأساسية المشتركة المتمثلة في الالتزام بنظام عدم الانتشار النووي» بالنسبة لإيران عندما اجتمعوا الخميس.

وقالت الخارجية البريطانية «فيما يتعلق بإيران، عبر الثلاثي الأوروبي والولايات المتحدة عن مصلحتهم الأمنية الأساسية المشتركة في الالتزام بنظام عدم الانتشار النووي وضمان عدم قدرة إيران على تطوير سلاح نووي على الإطلاق».

كما عبر الوزراء عن «قلقهم المشترك بشأن تحركات إيران في الآونة الأخيرة لإنتاج اليورانيوم المخصب لنسبة تصل إلى 20 في المئة».