شكرا لقرائتكم خبر عن مركبة "برسفيرنس" تهبط بنجاح على سطح المريخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

هبطت مركبة الفضاء "بيرسيفيرانس" التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" بنجاح على سطح كوكب المريخ.

استغرقت رحلة مركبة الفضاء "بيرسيفيرانس" حوالي 7 أشهر، قطعت خلالها 470 مليون كيلومتر، وصولا لسطح الكوكب الأحمر، فجر الجمعة.

والغرض الرئيسي للمهمة التي تكلفت 2.7 مليار دولار هو البحث عن علامات على كائنات ميكروبية ربما نمت على الكوكب الأحمر قبل حوالي 3 مليارات عام، عندما كان الكوكب أكثر دفئا ورطوبة وربما أكثر قابلية للحياة عليه.

والمركبة "بيرسيفيرانس" أكبر وأكثر تطورا من أي من المركبات العلمية المتحركة الأربع التي أنزلتها "ناسا" من قبل على المريخ.

والمركبة مصممة لاستخلاص عينات من الصخور من أجل تحليلها على الأرض، ستكون أول عينات على الإطلاق يجمعها البشر من كوكب آخر، ويجري التخطيط لإرسال مهمتين لجلب العينات إلى "ناسا" خلال العقد القادم.