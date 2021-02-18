شكرا لقرائتكم خبر عن دعم حكومي لإنقاذ «بيمكس» المكسيكية.. ديونها 110 مليارات دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبلغ مسؤول رفيع رويترز الخميس أن حكومة المكسيك ستضخ ما بين 1.3 و1.6 مليار دولار في شركة النفط الوطنية بيمكس هذا العام وتقدم لها إعفاءات ضريبية حجمها 75 مليار بيزو مكسيكي (3.68 مليار دولار). وبذلك يصل حجم الدعم إلى 5 مليارات دولار.

بيمكس هي شركة النفط الأعلى استدانة في العالم، بديون مالية تجاوزت 110 مليارات دولار في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، والتزامات الشركة أعلى كثيرا من أصولها.

وفي العامين الأخيرين، ضخت حكومة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور مليارات الدولارات في الشركة الخاسرة وخففت أعباءها الضريبية.

وقال المصدر المطلع اطلاعا مباشرا لكنه طلب عدم كشف هويته إن الخفض الضريبي سيُطبّق على أساس شهري وسيكون منفصلا عن معدل تقاسم الأرباح الذي تقرر بالفعل تخفيضه هذا العام إلى 54 بالمئة من 58 بالمئة.

وقال لوبيز أوبرادور إن اتفاقا جديدا سيدخل حيز التنفيذ لتخفيف العبء الضريبي عن بيمكس، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وفي العام الماضي، خفضت الحكومة معدل تقاسم الأرباح، وهو أكبر ما تسهم به الشركة في خزائن الدولة، إلى 58 بالمئة من 65 بالمئة.

وأضاف المصدر أن الدفعة الأول من ضخ السيولة، المقررة في غضون أسبوعين، سَتُستخدم لخفض الدين، وأن من المستبعد أن تصدر بيمكس سندات في السوق العالمية هذا العام.

باشرت بيمكس عمليات مختلفة لإدارة التزاماتها، شملت إعادة تمويل ديون وتمديد خطوط مصرفية، بقيمة إجمالية تجاوزت 30 مليار دولار بين 2019 و2020.

(رويترز)