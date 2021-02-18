شكرا لقرائتكم خبر عن قفاز «ذكي» لتقوية العضلات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

ابتكرت شركة «بيوليبرتي» الإسكتلندية الناشئة، قفازاً آلياً يستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز قوة العضلات باستخدام موجات كهربائية لقياس النشاط الكهربائي في العضلة وتحفيزها لممارسة الضغط اللازم لإكمال نشاط ما.

وصمم القفاز المهندس روس أوهانلون (24 عاماً) بعد رؤية عجز كبار السن عن ممارسة أبسط أمور الحياة اليومية. ومن المتوقع أن يساعد هذا القفاز في مجموعة من المهام اليومية بما في ذلك الأعمال المنزلية والقيادة.

وقال أوهانلون: «نستهدف في هذا الابتكار 2.5 مليون شخص في المملكة المتحدة ممن يعانون ضعف اليد بسبب أمراض مثل التصلب المتعدد، ومرض العصب الحركي ومتلازمة النفق الرسغي، وكذلك أولئك الذين فقدوا كتلة العضلات بسبب التقدم في السن».