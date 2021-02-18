أطعمة بلا ترخيص

واحدة من ضمن المميزات التي تنعم بها دولة الإمارات وتمنحها المستهلك فيها طمأنينة كاملة إلى سلامة وصحة ومناسبة ما تعج بها أسواقها من بضائع وسلع ومنتجات محلية ومستوردة، نتيجة اهتمام السلطات الحكومية المختصة بالرقابة والتفتيش والفحوصات المستمرة على مدار العام، اتحادية أو محلية.

المستهلك يذهب إلى منافذ البيع وكله ثقة أن جميع المعروضات خضعت للتفتيش والفحص مرات عدة، وأنها مطابقة للمواصفات المسجلة عليها، وأن أي عمل تجاري يمارسه أي مواطن أو مقيم أو سائح بالإمارات، يحتاج إلى ترخيص مسبق من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المختصة.

وعليه، فإن بيع الأطعمة من دون ترخيص، سواء للمارة في الشارع، أو عبر توصيلها إلى المنازل، بعد طلبها عبر مواقع التواصل، أو الهاتف، عمل مخالف للقانون ويحاسب عليه البائع الذي يلتف على القانون ولا يخضع لشروطه المنظمة لعمليات التداول، بهدف توفير رسوم الترخيص، ومكان العرض، والعمالة المطلوبة لإنجاز العملية التجارية كاملة ومتكاملة.

فالأطعمة المباعة من دون ترخيص قانوني مسبق، لا تخضع لرقابة الجهات المختصة، كما هو معمول في المقاهي والمطاعم والاستراحات وغيرها، وبالتالي تكون عرضة أكثر للتلوث، ويمكن أن يتعرض من يشتريها لأضرار صحية خطيرة، فلا أحد يستطيع أن ينكر أن الأطعمة تتأثر من عدم التزام الطباخ أو البائع بالنظافة الشخصية، وعدم اتباع إرشادات الصحة والسلامة العامة وانخفاض مستوى نظافة الأدوات والأسطح التي يستخدمها في صنع الطعام أو حفظه ونقله وتوصيله إلى زبائنه.

الشكاوى من وجود إعلانات لبيع بعض السيدات أطعمة يطهينها في منازلهن، جرى تداولها في وقت سابق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار أصحاب الشكاوى إلى أن عملية بيع هذه الأطعمة غير مضمونة التعقيم، إضافة إلى أن تسليمها و تسلمها يؤديان إلى الاختلاط الذي يعزز من فرص انتشار فيروس كورونا .

هذا الوضع الخطير، دفع وزارة الداخلية للتحذير من إعداد الأطعمة وبيعها من دون ترخيص مسبق، أو الترويج لها عبر الإنترنت ومواقع التواصل، لأنها تسبب أضرارا صحية للمستهلكين، وأن الذين يبحثون عن بضعة آلاف من الدراهم زيادة يجب أن يكونوا أكثر حرصا على الصحة العامة، وأنهم بسلوكهم الإجرامي قد يتسببون بملايين الدراهم خسائر على الدولة ضمن فاتورة محاربة الفيروس المعدي.

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