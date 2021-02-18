أجاثا كريستي في بغداد

مكانان تاريخيان في بغداد، مثّلا أولى محطتين قادتا جبرا إبراهيم جبرا للتعرف عن قرب على أجاثا كريستي، كاتبة الروايات البوليسية الشهيرة، وكان جبرا لما يزل يتلمس خطوات رجليه الأولى في بغداد الجديد عليها، والجديدة عليه.

قصد جبرا في أيامه الأولى «مكتبة مكنزي» في شارع الرشيد، التي يديرها رجل اسمه كريم ورثها من أصحابها الإنجليز الذين كان يعمل معهم منذ تأسيس المكتبة قبل الحرب العالمية الثانية، واحتفظ بالاسم الذي به اشتهرت المكتبة، حتى بات هو نفسه، على ما روى جبرا في مذكراته «شارع الأميرات»، يعرف باسم كريم مكنزي.

كان جبرا يتصفح كتاباً، حين وقعت عيناه على رجل يمدّ يده نحو كتاب آخر، وهتف من توه: روبرت!، فيما ردّ الآخر: جبرا! كان الاثنان قد تعارفا في القدس حيث عمل روبرت هاملتون مديراً لمتحف روكفلر بالمدينة، وجمع بينهما الولع بالآثار الفلسطينية والتاريخ القديم.

سنختصر الحديث لنأتي على ذكر المكان التاريخي الثاني، فالرجل دعا جبرا إلى حفل عشاء منظم سلفاً في بيت ماكس مالوان أبرز العاملين في بعثة الآثار البريطانية في العراق، وكان البيت يعرف باسم «دار الملك علي» في كرادة مريم على شاطئ النهر مباشرة.

في الموعد المحدد وصل جبرا للبيت، استقبله مالوان بحرارة، وأخذه من يده ليعرفه على سيدة الدار، مسز مالوان، التي رحبت به وسألته وهي تأخذه إلى مقعده: ما الذي جاء بك إلى بغداد؟ فردّ بإيجاز: «حب قديم ومأساتنا في فلسطين».

عادت المرأة لمقعدها والتقطت شلة الصوف والقطعة المحيكة وراحت تعمل عليها بسنارتيها، وهي تقول لجبرا: «هيا. حدثنا ماذا جرى بالضبط للقدس العزيزة».

لم تنته الحكاية في هذا اليوم. ثمة تكملة، فبعد شهور كان جبرا رفقة صديق له، في حفلة تمثيلية بالإنجليزية، وفي فترة الاستراحة لحظ جبرا مالوان وزوجته، فتوجه لمصافحتهما، وتبادلوا حديثاً قصيراً حول العرض، ولما عاد إلى صديقه سأله: «هل وجدتم حلاً للجريمة»؟ لم يفهم جبرا مغزى العبارة. مندهشاً سأل صاحبه: أي جريمة؟ فأجابه جريمة من اختراع السيدة التي رأيتك تتحدث إليها، ولما لم يفهم جبرا القصد، قال له صديقه: ألا تعلم أنك كنت تتحدث مع أجاثا كريستي؟ احتاج جبرا بعض الوقت ليفيق من دهشته، ويتأكد من أن صاحبة شلة الصوف والسنارتين هي نفسها كريستي، وأن مالوان هو زوجها!

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