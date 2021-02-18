شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جبهة إنقاذ تونس: تنظيم الإخوان يخطط لشن عمليات إرهابية بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور منذر قفراش رئيس جبهة إنقاذ تونس، ورئيس المنتدى الدولى لمقاومة التطرف والإرهاب بفرنسا، مما وصفه بتخطيط التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابى للقيام بأعمال مسلحة بمجموعة من الدول العربية كتونس ومصر والسعودية والإمارات.

وقال "قفراش" فى تصريحات له: "التنظيم الدولى للإخوان يسعى لتنفيذ أعمالا دموية، وسيستهدف عدة دول عربية بطريقة انتقامية"، مشيرًا إلى أن لجنة البحوث والأمن العربى فى المنتدى الذى يترأسه، توصلت لمعلومات دقيقة عبر قيادات بارزة في التنظيم الدولي للإخوان تؤكد أن التنظيم الدولى يخطط لأعمال إرهابية".

وأشار إلى أن مخطط التنظيم الدولى للإخوان يستهدف كلا من تونس ومصر والسعودية والامارات والبحرين والجزائر عبر تفجيرات واغتيالات لشخصيات مسئولة بارزة، وتهدف الخطة الضرب في العمق وإدخال الذعر حتى يتسنى للتنظيم إدخال مجموعات مسلحة تنشط في ليبيا وسوريا وأفغانستان نحو الدول المستهدفة وخوض حرب عصابات مسلحة، لأن التنظيم أيقن أنه خسر الدعم الشعبي والدولى، ولم يبقى له سوى خوض معركة الحسم العسكري كآخر ورقة مثل ما فعله بالجزائر في العشرية السوداء في التسعينيات".

وأوضح أن المنتدى الدولى الفرنسي سينظم مؤتمرا صحفيا خلال الفترة المقبلة لفضح مخططات جماعة الإخوان الإرهابية، مدعومة بمجموعة كبيرة من الوثائق، مشيرا إلى أن التنظيم الدولى للإخوان يسعى لفرض نظام الخلافة و بسط نفوذه على كل الدول العربية.