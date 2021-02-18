شكرا لقرائتكم خبر عن 5 توصيات من لجنة القوى العاملة بالنواب لوزارة الهجرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على عدد من التوصيات بشأن بيان وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، الذى ألقته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بتاريخ 25 يناير 2021، وأمام اجتماع لجنة القوى العاملة بتاريخ 9 من شهر فبراير الجاري، فيما يدخل فى اختصاص اللجنة، وتحديدا أوضاع المصريين العاملين بالخارج.

وجاءت أبرز توصيات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، كالتالى:

1 - التعجيل والإسراع بتقديم مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج لمجلس النواب، الذي أعدته وزارة الهجرة، ليتم مناقشته وإصداره.

2 - التأكيد على أهمية قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج فى حل مشكل عودة الجثامين من الخارج .

3 - أهمية أن يتناول القانون الجديدة وضع ضوابط تنظم الهجرة لتكون فى إطار قانوني منظم.

4 - أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتعميم وتفعيل مبادرة "نورت بلدك"، التى أطلقتها الوزارة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج، والعمل على دمج هذه العمالة بالمشروعات القومية فى مختلف المحافظات لاحتواء تداعيات أزمة انتشار كورونا.

5 - أوصت لجنة القوى العاملة بالاهتمام بتدريب وتأهيل وتثقيف العمالة المصرية قبل السفر للخارج، لتسهيل انخراطهم في مجالات العمل المختلفة، ولتكون لدينا عمالة ماهرة ومدربة.

جدير بالذكر، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، استمعت لوزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، عن بيانها الخاص بموقف تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، فيما يتعلق باختصاص اللجنة، وأكدت الوزيرة أن الوزارة انتهت من مشروع قانون الهجرة، وتمت مناقشته مع الجهات المختصة ليتم إصداره متضمنًا "صندوق رعاية المصريين بالخارج"، والذي يساهم في حل مشكلات المصريين بالخارج، سواء العالقين أو الحالات الإنسانية الحرجة التي تحتاج لتدخل عاجل.