شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب: زيارة رئيس وزراء ليبيا تؤكد ريادة مصر عربيا وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن ترحيبها بزيارة رئيس الوزراء الليبى عبدالحميد الدبيبة، لجمهورية مصر العربية، فى أول زيارة خارجية له، للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أنها خطوة تعكس تقدير الحكومة الليبية للمساعي المصرية في الحفاظ على وحدة الصف الليبي، وحماية ليبيا من أى مخطط خارجى لتقسيمها أو لبث الفتنة والفرقة بين شعبها بكافة أطيافه وانتماءاته، تأكيدا على الريادة المصرية عربيا وأفريقيا، وأن الأمن القومى الليبي جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى.

ورأت التنسيقية فى بيان لها، أن الزيارة تؤكد أثر السياسة المصرية الثابتة المتمثلة فى دعم خيارات الشعوب الحرة فى الاستقرار، ودعم مؤسساتها الوطنية من خلال الحلول السياسية على أسس وطنية.

وذكرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن رغبة الحكومة الليبية فى استنساخ تجربتنا التنموية أكبر دليل على النجاح الذى حققته الدولة المصرية فى هذا الملف، والذى تضافرت فيه قوى كل مؤسسات الدولة والشعب المصري خلف القيادة السياسية حتى غدونا نموذجا يحتذى به.