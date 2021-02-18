عضو مجلس شيوخ أمريكي في ورطة بعد مغادرته تكساس خلال كارثة مناخية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

أثار عضو مجلس الشيوخ الأمريكي تيد كروز اليوم الخميس الغضب على نطاق واسع بعد أن سافر إلى المكسيك لقضاء إجازة بينما تعامل الملايين من ناخبيه في تكساس مع كارثة طقس شتوي.

وظهرت صور لكروز، وهو أحد أكثر الجمهوريين تشددا في مجلس الشيوخ، على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء وهو يغادر إلى منتجع مدينة كانكون فيما يعاني سكان تكساس من انقطاع التيار الكهربائي وعدم وجود تدفئة وسط الطقس المتجمد.

وأصدر كروز وسط الانتقادات المتزايدة بيانا اليوم الخميس أكد فيه توجهه للرحلة وقال إنه اختار السفر إلى المكسيك لأن بناته رغبن في عطلة.

وقال كروز في بيان أوردته شبكة "إن بي سي نيوز" وواشنطن بوست: "لدى إلغاء الدراسة لهذا الأسبوع، طلبت بناتنا الذهاب في رحلة مع أصدقائهن. ولأني أريد أن أكون أبا صالحا، سافرت معهن الليلة الماضية وسأعود بعد ظهر اليوم".

وأضاف كروز: "نريد استعادة الطاقة والمياه والدفء إلى منازلنا".

وأثارت تصرفات كروز الإدانات في ولايته وعلى الصعيد الوطني. ودعا الحزب الديمقراطي في تكساس كروز إلى الاستقالة.