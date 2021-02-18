المغرب/ إيقاف صاحب مصنع لقي فيه 28 شخصا مصرعهم جراء الفيضان

اسماعيل عبد الحي - أوقفت السلطات المغربية صاحب مصنع نسيج غير مرخص قضى فيه 28 شخصا بمياه الفيضان التي أغرقت القبو المقام فيه المصنع، بتهمة “التسبب بالقتل الخطأ والجروح غير المتعمدة”.

وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة أن “قاضي التحقيق قرر بعد استنطاق المعني بالأمر ابتدائيا إيداعه السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق”.

وأضاف: “بعد الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة للكشف عن ظروف وفاة مجموعة من الضحايا بوحدة صناعية للنسيج بتاريخ 8 فيفري، تقدمت النيابة العامة بطلب إجراء تحقيق في مواجهة مالك الوحدة المذكورة وكل من سيظهر تورطه في هذه الواقعة، وذلك من أجل القتل الخطأ والجروح غير العمدية ومخالفات تتعلق بمدونة الشغل”.

وقضى 28 شخصا في مصنع النسيج المقام في قبو فيلا في حي سكني بمدينة طنجة شمال المغرب، بعدما غمرته مياه الأمطار.

روسيا اليوم