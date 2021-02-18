الكويت تسجل 978 إصابة بكورونا



ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل 978 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 181484 في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة، اليوم الخميس، بسبب كورونا ليصل إجمالي حالات الوفيات 1027.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض «مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها».

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة بلغ 153 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 986 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 169406 حالات.



