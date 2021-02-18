الجيش الإيطالي يتعهد بزيادة المساعدات في مكافحة كورونا



ابوظبي - سيف اليزيد - تعهدت وزارة الدفاع الإيطالية اليوم الخميس، بزيادة مشاركة الجيش في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد.

وقال وزير الدفاع لورنزو جيريني "يجب تعبئة كل الموارد المتاحة للتغلب على الوضع الحالي وكسب المعركة ضد فيروس كورونا".

وقالت وزارة الدفاع، إن جيرينى زار مركز تطعيم عسكري مركزي في ثكنة في العاصمة الإيطالية روما حيث سيتمكن المدنيون من تلقي جرعات اللقاح المضاد للفيروس الفتاك اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وأعدت الحكومة الإيطالية خطة للتطعيم بنحو 2500 جرعة من اللقاح يومياً في المركز، الذي سيواصل أيضاً خدمة الأفراد العسكريين.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو دراجي قد أعلن عن تسريع حملة التطعيم في البلاد في اليوم السابق، كجزء من أول خطاب سياسي له أمام البرلمان قبل التصويت بمنحه الثقة.

وساعدت القوات المسلحة الإيطالية في السابق في اتخاذ تدابير لاحتواء انتشار الفيروس الفتاك. فعلى سبيل المثال، شاركت وزارة الدفاع في توزيع اللقاحات في جميع أنحاء إيطاليا.

وذكرت السلطات الصحية الإيطالية أنه تم تطعيم بنحو 3.2 مليون جرعة من اللقاح في البلاد التي يصل تعداد سكانها إلى نحو 60 مليون نسمة حتى اليوم الخميس .



