وزارة الداخلية أقل الوزارات إجابة عن الأسئلة الكتابية للبرلمانيين

جدة - عبدالحي حسين - أقرت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، بوجود تفاوتات في تفاعل الحكومة مع الأسئلة الكتابية للبرلمانيين، خلال الولاية التشريعية الحالية.

وحسب تقرير، أصدرته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان حول حصيلة العمل مع البرلمان، فإن وزارة الداخلية، تعد أقل الوزارات تفاعلا مع الأسئلة الكتابية للمؤسسة التشريعية، حيث لم تجب سوى عن 646 سؤالا كتابيا، وجه إليها من غرفتي البرلمان، من أصل 3968، سؤالا، بنسبة إجابة عن الأسئلة الكتابية لا تتجاوز 16,29 في المائة، علما أنها أكثر وزارة توجه إليها الأسئلة الكتابية للبرلمانيين.

وفي المقابل، حسب التقرير ذاته، فإن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تعد أكثر الوزارات تفاعلا، وإجابة عن الأسئلة الكتابية للبربمانيين، إذ أجابت خلال الولاية الجارية عن 842 سؤالا كتابيا من أصل 870 سؤالا وجه إليها، أي بنسبة تصل إلى 96,78 في المائة.

وبالنظر إلى المعطيات ذاتها، فإن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أكثر الوزارات، التي لا تتجاوب مع طلبات انعقاد اللجان الدائمة، إذ وجهت إليها عشرة طلبات، ولم يقبل أي واحد منها، فيما تجاوبت وزارة التربية الوطنية مع كل طلبات انعقاد اللجان، التي وجهت إليها، وعددها 34 طلبا.

وكان رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، قد وجه، قبل أسبوع، انتقادات شديدة اللهجة إلى الحكومة، واتهمها بعدم التعاون مع مجلس النواب، كما تحدث عن عدم حضور عدد من الوزراء لجلسات الأسئلة الشفوية.