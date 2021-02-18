التوزيع الجغرافي للإصابات الـ477 بكورونا.. جهتا الدار البيضاء والشمال في الصدارة

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ477 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 252 حالة جديدة، منها 196 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

بجهة الشمال سجلت 51 حالة، منها 15 حالة بالحسيمة.

وسجلت بجهة الرباط سلا القنيطرة 48 حالة، منها 26 بالصخيرات تمارة.

وسجلت بجهة الشرق، 34 حالة، منها 18 حالة بوجدة.

وسجلت 26 حالة بجهة مراكش آسفي، منها 20 بمراكش.

وبجهة سوس ماسة 23 حالة، وبجهة درعة تافلالت سجلت 18 حالة، ثم 10 حالات بجهة بني ملال خنيفرة، وتسع حالات بجهة فاس مكناس.

وبجهة العيون الساقية الحمراء سجلت 3 حالات، ونفس العدد بجهة كلميم واد نون.

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