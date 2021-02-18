حصيلة حملة التلقيح ضد فيروس “كورونا”.. أزيد من مليونين و233 ألف مستفيد

جدة - عبدالحي حسين - قالت وزارة الصحة، اليوم الخميس، في نشرة كورونا اليومية، إنه تم تلقيح مليونان و233 ألفا و123 شخصا ضد كوفيد-19 بالمغرب إلى حدود السادسة من مساء اليوم الخميس.

حملة التلقيح انطلقت قبل ثلاثة أسابيع، وتراهن السلطات الصحية من خلالها على تلقيح 80 في المائة من السكان، من أجل كبح وباء كورونا، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وتجري حملة التطعيم بطريقة تدريجية، على مراحل، حيث بدأت باستفادة العاملين في الصفوف الأمامية والمسنين، على أن يتم تعميمها لتشمل جميع المواطنين المغاربة والمقيمين، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.