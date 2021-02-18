غامبيا: دعمنا سيادة المغرب على الصحراء لا يشوبه غموض وندعو محمد السادس لزيارتنا

جدة - عبدالحي حسين - جدد وزير الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين في الخارج، مامادو تانغارا، اليوم الخميس، دعم بلاده، الذي “لا يشوبه أي غموض” لسيادة المغرب على صحرائه.

وقال تانغارا، بعد لقائه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، “جددنا موقفنا، الذي لا يشوبه أي غموض لسيادة المغرب على صحرائه، و للوحدة الترابية للمملكة”.

وأضاف تانغارا أن غامبيا كانت أول دولة تفتح قنصلية عامة لها في الداخلة، وقال: “نحن فخورون بالقيام بذلك”، مشيرا إلى أن العديد من الدول سارت على خطى هذه المبادرة، منذ ذلك الحين.

وحل مامادو تانغارا، اليوم، في العاصمة الرباط، حاملا رسالة من الرئيس الغامبي أداما بارو، إلى الملك محمد السادس، لزيارة غامبيا.