الرئيس الفرنسي يدعو إلى توفير لقاح كورونا للدول الفقيرة

محمد الفلاح - الخميس 18 فبراير 2021

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله أن تدعم الولايات المتحدة وأوروبا اقتراحه بتخصيص ما بين 4 % إلى 5 % من إمدادات لقاح فيروس كورونا إلى البلدان النامية، حسبما نقلت عنه صحيفة "فاينانشال تايمز" في مقابلة.



وقال ماكرون إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تؤيد الفكرة، وأضاف أن إعطاء الجرعات للدول الإفريقية لن يؤخر حملات التطعيم المحلية "يوما واحدا"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر ماكرون، الذي كان يتحدث قبل قمة مجموعة السبع التي يستضيفها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون غدا الجمعة، أنه سيضغط على شركات الأدوية لنقل التكنولوجيا إلى الخارج.

وتحدث الزعيم الفرنسي علنا عن الحاجة إلى أن تكون اللقاحات منفعة عامة ودعا إلى التعاون العالمي في مكافحة كوفيد- 19.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، التقى بزعماء أفارقة لمناقشة الوصول إلى التطعيم.