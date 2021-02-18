شكرا لقرائتكم خبر عن "غوتيريش" يشدد على إدانة العنصرية بدون تردد أو تحفظ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن هنالك أبعاداً عنصرية وتمييزية لتنامي كراهية المسلمين ومعاداة السامية وإساءة معاملة بعض الأقليات وغير ذلك من أشكال التعصب في أنحاء العالم.

وقال غوتيريش في فعالية عقدها مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي جاءت بعنوان " إعادة تصور المساواة من أجل القضاء على العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز خلال العقد الحالي المؤدي لعام 2030" : إن العالم مُبتلى بالعنصرية المقيتة الموجودة في كل مكان، مشدداً على ضرورة إدانتها بدون تردد أو تحفظ.

وأشار غوتيريش إلى أن جزءا كبيراً من العنصرية، متجذر بقوة في قرون من الاحتلال، مبيناً أن الظلم العنصري سبّب صدمات ومعاناة عبر الأجيال، مشدداً على ضرورة فعل أكثر مما ينحصر في مجرد إدانة أعمال العنصرية والتعبير عنها.